В Евросоюзе одобрили новый семилетний бюджет

Европарламент окончательно одобрил новый семилетний бюджет Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.
«Парламент дал свое разрешение в среду на следующий многолетний финансовый план», — отметили в ЕП. Теперь бюджет должен официально принять Совет стран Евросоюза.
В ноябре Bloomberg сообщал, что власти Евросоюза договорились о параметрах будущего общего бюджета блока. Это делает возможным реализацию плана по спасению европейской экономики. Отмечалось, что представители всех 27 стран-членов ЕС достигли предварительного соглашения о размере долгосрочного бюджета блока. На переговорах учитывался проект фонда объемом 750 миллиарда евро, призванного стимулировать европейскую экономику в условиях пандемии коронавируса.