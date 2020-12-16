Загрязнение воздуха назвали причиной смерти ребенка в Британии

Сильное загрязнение воздуха стало причиной смерти девятилетней девочки в Великобритании в 2013 году. К такому выводу пришел коронер Южного Лондона в среду, 16 декабря, сообщает The Independent.

Это первый случай в истории Соединенного Королевства, когда власти признали, что загрязнение воздуха привело к смерти человека. Среди других причин гибели девятилетней Эллы Кисси-Дебра (Ella Kissi-Debrah) были названы острая дыхательная недостаточность и сильный приступ астмы.

Сообщается, что девочка часто страдала от приступов и за три года до смерти более 30 раз оказывалась в больнице. Когда ребенку было шесть лет, ее пришлось на три дня поместить в искусственную кому. К лету 2012 года Элла не могла передвигаться самостоятельно и была признана инвалидом.

Вместе с семьей она жила в районе Луишем недалеко от одной из самых оживленных дорог столицы. В 2018 году было установлено, что уровень загрязнения воздуха там регулярно превышал допустимые показатели в течение трех лет, предшествовавших смерти девочки.

В начале декабря свыше 300 человек были госпитализированы в индийском штате Андхра-Прадеш с симптомами эпилепсии, головокружениями и обмороками. Среди возможных причин власти называли загрязнение воздуха. Позднее сообщалось, что причиной могло стать отравление ртутью и другими тяжелыми металлами.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться