Россия и Финляндия обсудили сохранение экологии Севера

Россия и Финляндия обсудили вопрос сохранения экологии Севера. Об этом сообщается на сайте правительства Мурманской области.

По словам заместителя губернатора Мурманской области Ольги Кузнецовой, на территории региона планируется начать ликвидацию самой крупной за полярным кругом свалки твердых отходов в Дровяном. Также, добавила она, одним из ключевых направлений для региона является очистка от затонувших объектов Кольского залива Баренцева моря.

Министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Анна Багрова добавила, что в регионе также сохраняется проблема загрязнения атмосферного воздуха сажей и пылью. Сейчас удалось установить стационарную систему пылеподавления на базе туманообразующих пушек.

Ранее в Минприроды заявили, что в ближайшее время планируется разработать новую программу по генеральной уборке Арктики и план по внедрению на Севере системы обращения с твердыми коммунальными отходами. В нацпарке «Русская Арктика» до сих пор остается более десяти тысяч тонн старых бочек. В рамках уборки от мусора будут очищены прибрежные зоны.