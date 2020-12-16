Уникальное пенное природное явление на пляже попало на видео

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Очевидцы на одном из пляжей в Австралии заметили уникальное природное явление. Произошедшее попало на видео, ролик был опубликован на портале Yahoo.

На размещенных в сети кадрах видно, что побережье в штате Квинсленд завалено густой морской пеной рыжего цвета. Указано, что запись была сделана на пляже Керрамбин в южной части одноименного пригорода Голд-Коста.

Как поясняет портал News.com, подобное явление возникло из-за периода сильных дождей и ветреной погоды, а также в условиях низкого атмосферного давления. В результате крупные участки густонаселенных территорий оказались затоплены, а большинство пляжей района покрыты пеной.

Местные власти ожидают ухудшения погодных условий и советуют жителям соблюдать все необходимые меры предосторожности.