Удмуртские IT-проекты получили многомиллионные гранты

Четыре IT-проекта из Удмуртии получили многомиллионные гранты в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Об этом в среду, 16 декабря, сообщается на официальном сайте главы и правительства республики.

Как отмечается, в общей сложности удмуртским проектам будут выплачены 63 миллиона рублей. Так, проект по разработке ПО «Альбион» получит субсидию по направлению «Старт», компания Picom — по направлению «Социум-ЦТ», а компании «Крит» и «Стахановец», занимающиеся созданием цифровых ассистентов, — по направлению «Развитие».

«Победы IT-проектов региона в федеральных грантовых конкурсах отражают высокий уровень конкурентоспособности и уникальности решений наших компаний, а также демонстрируют соответствие вектору, заявленному дорожными картами развития "сквозных" цифровых технологий в России»,— отметил министр информатизации и связи Удмуртии Тимур Меджитов.

Нацпроект «Цифровая экономика» реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.