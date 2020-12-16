Канадский министр отказался верить в заявления Ирана о крушении Boeing

Канадский министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань отказался верить в заявления Ирана о причинах крушения самолета Boeing «Международных авиалиний Украины» возле Тегерана. Об этом он заявил в эфире телеканала CBC, передает РИА Новости.

«Мы видели, как были запущены ракеты по самолету, а это, как по мне, вызывает всевозможные вопросы», — заявил Шампань. Он добавил, что Канада будет продолжать расследование трагедии со своей стороны, а также предпримет все шаги для установления виновных.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что Иран отозвал предложение о выплате компенсаций семьям погибших в катастрофе самолета Boeing-737.

8 января Boeing 737-800 вылетел из Тегерана в Киев и был сбит сразу после взлета. Погибли все 167 пассажиров и девять членов экипажа: граждане Украины, Ирана, Канады и других стран. Иран признал, что самолет по ошибке сбили военные. Иранское правительство отказалось закладывать в бюджет на следующий год 200 миллионов евро для этих целей.