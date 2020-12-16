Блюдо кускус внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО

Арабское блюдо кускус внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом в среду, 16 декабря, сообщает Al Jazeera.

«Знания и практики, связанные с приготовлением и потреблением кускуса, внесены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО», — уточняется в сообщении организации.

В ЮНЕСКО отметили, что приготовление кускуса является целой церемонией. Заявка на внесение кускуса в список нематериального наследия была подана Алжиром, Мавританией, Марокко и Тунисом, где это блюдо пользуется наибольшей популярностью.

Блюдо кускус готовится из одноименного вида пшеничной крупы и подается с тушеными овощами и мясом, либо с рыбой и морепродуктами. Также к основным видам блюда добавился кускус с орехами, сухофруктами, сыром, лимоном и десятки других.

Ранее сообщалось, что Украина намерена добиться в ЮНЕСКО признания борща своим культурным наследием. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что страна намерена окончательно «поставить точку» в вопросе о национальном происхождении блюда.

ЮНЕСКО — специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры.