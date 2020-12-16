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Квят потерял место в команде «Формулы-1»

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Даниил Квят
Даниил Квят
Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Российский гонщик Даниил Квят потерял место в команде Alpha Tauri в следующем сезоне чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Об этом сообщается на сайте команды.

Россиянина заменит японский пилот Юки Цунода. Его партнером станет француз Пьер Гасли.

В прошлом сезоне Цунода выступал в «Формуле-2», где занял третье место. Он является чемпионом японской «Формулы-4» 2018 года.

Квят дебютировал в «Формуле-1» в 2014 году в составе Toro Rosso (бывшее название команды Alpha Tauri — прим. «Ленты.ру»), а в 2015-м получил повышение, перейдя в Red Bull. Спустя два сезона россиянин потерял место в команде и стал пилотом по развитию команды Ferrari. В 2019 году руководство Red Bull вернуло Квята в Toro Rosso. За карьеру он провел 110 гонок, в которых трижды поднимался на подиум.


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