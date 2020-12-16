В России за сутки скончались 596 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 596 зараженных коронавирусом. Всего за время эпидемии в стране скончались 48 564 пациента с COVID-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За день инфекция обнаружена еще у 26 509 человек, поправились 26 490. С начала пандемии в стране зарегистрировано 2 734 454 случая заражения во всех 85 регионах, 2 176 100 человек уже излечились.

Днем ранее, 15 декабря, в России умерли 577 инфицированных. Самая высокая суточная смертность среди больных была зарегистрирована 11 декабря, тогда скончались 613 человек.