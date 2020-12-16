Первым уволенным в сезоне АПЛ тренером стал бывший наставник «Локомотива»

Главный тренер английского «Вест Бромвича» Славен Билич отправлен в отставку. Об этом сообщается на сайте клуба.

Вместе с хорватским специалистом команду покидают его помощники. В «Вест Бромвиче» поблагодарили тренеров за работу и добавили, что не будут давать комментариев о причинах такого решения. Билич — первый уволенный наставник в текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ).

Во вторник, 16 декабря, «Вест Бромвич» на выезде сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1) в 13-м туре АПЛ. В активе «дроздов» семь очков, команда находится на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице.

Билич возглавил «Вест Бромвич» в 2019 году. Под его руководством команда завоевала путевку в премьер-лигу. С 2012-го по 2013 год хорват работал в московском «Локомотиве».