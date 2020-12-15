Спорт
 
Динамо Р
Рига
Матч завершен
4:6
3:2, 0:1, 1:3
Торпедо
Нижегородская область
КХЛ - регулярный чемпионат
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Матч завершен
3:3
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Германия - Бундеслига • 12-й тур
Фенербахче
Стамбул, Турция
Матч завершен
71:79
(25:26, 10:18, 13:24, 23:11)
Олимпия Милан
Милан, Италия
Евролига • Регулярный чемпионат. 13-й тур
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Матч завершен
2:1
Челси
Лондон
Англия - Премьер-лига • 13-й тур
Вердер
Бремен
Матч завершен
1:2
Боруссия Д
Дортмунд
Германия - Бундеслига • 12-й тур
Манчестер Сити
Манчестер
Матч завершен
1:1
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Англия - Премьер-лига • 13-й тур
Зенит
Санкт-Петербург
Сегодня
20:00 (Мск)
Спартак М
Москва
Россия - Премьер-Лига • 19-й тур
Последние новости
Лукашенко пообещал драться за Белоруссию «до последнего омоновца»
Тиньков порассуждал о цене своего успеха
Президент Сербии рассказал о «рэкете» США из-за российского газа
В США испытание Россией «Владимира Мономаха» назвали превью конца цивилизации
Кадыров заявил о ликвидации боевика в Чечне
Белорусский оппозиционер отказался признавать часть долгов Лукашенко
Мужчина напал на охранника больницы Минобороны в Москве
В Москве рассказали о готовности принять гостей из регионов на Новый год 
Специалисты ВОЗ отправятся в Китай искать источник коронавируса
Новости партнеров
Прослушать новость

«Манчестер Сити» на своем поле потерял очки в матче с новичком АПЛ

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: CLIVE BRUNSKILL / Reuters

«Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Вест Бромвичем» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 15 декабря, и завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Илкай Гюндоган. Кроме того, автоголом отметился защитник «горожан» Рубен Диаш.

«Манчестер Сити» набрал 20 очков и находится на шестом месте в турнирной таблице. Новичок АПЛ «Вест Бромвич» имеет в активе семь очков и занимает 19-ю позицию.

В следующем туре «Манчестер Сити» 19 декабря на выезде сыграет с «Саутгемптоном». «Вест Бромвич» днем позже на своем поле примет «Астон Виллу».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сейв вратаря сборной Австралии признан лучшим в туре АПЛ
Гол игрока «Лестера» обводящим ударом в девятку признан лучшим в туре АПЛ
«Челси» пропустил на 95-й минуте и проиграл матч АПЛ
Другие материалы рубрики
СпортПартнерский материал
Фотоколлаж с Дидье Батистом (в центре) и Жераром Улье с матча футбольного клуба «Ливерпуль»

«Мы были шокированы!»

Как 20 лет назад вся Англия полюбила гениального футболиста, которого не существовало в реальности
18:2712 декабря

«Спартак» на выезде проиграл «Сочи» в матче РПЛ

17:3412 декабря

Липницкая присоединилась к академии Плющенко

16:4112 декабря

Стали известны финансовые потери игроков «Барселоны» из-за снижения зарплат

СпортПартнерский материал

Без Дзюбы как без рук. Матч года для сборной России

В игре Россия — Сербия есть беспроигрышная ставка. А еще здесь можно сорвать реальный куш
15:1912 декабря

Российские биатлонисты установили новый антирекорд

14:0612 декабря

Видео потасовки на дороге с участием бойца Исмаилова высмеяли в сети

12:5212 декабря

Ставший причиной расистского скандала тренер описал случившееся

Спорт00:0214 ноября

«У него кирпичи вместо кулаков!»

Как самый грязный бой в истории бокса довел бойцов до тюрьмы и самоубийства
11:3112 декабря

Глава UFC назвал стоимость организации

09:5412 декабря

Уволенный через пять месяцев после назначения гендиректор «Спартака» объяснился

05:4812 декабря

Мария Шарапова вошла в топ самых упоминаемых в Twitter спортсменок

Россия
Иностранцы ужаснулись после сравнения станций метро в Москве и Нью-Йорке
В России обсудили практики обучения независимых наблюдателей к выборам
«Самим купить эти лекарства вообще нереально»
В России решили помочь тяжелобольным детям. Почему облегчить жизнь получилось не всем из них?
Названы главные особенности вакцины «Спутник V»
Как она действует, какие имеет побочные эффекты и чем отличается от зарубежных аналогов?
Все материалы
Мир
Власти Боснии и Герцеговины отказались встречаться с Лавровым
Джо БайденВыборщики избрали Байдена новым президентом США
Демократ признал себя избранным президентом. Трамп продолжает говорить о фальсификациях
Кашель Байдена во время выступления насторожил зрителей
Японцы выступили против Олимпиады в 2021 году
Турция осудила санкции США из-за российских С-400
Эммануэль МакронРеспублика наносит ответный удар
Франция объявила войну исламским радикалам. Власти берут под контроль мечети, кафе и бассейны
Все материалы
Бывший СССР
Владимир Зеленский«Страну снова тянут в кровавый хаос»
Политический кризис привел Украину на грань дефолта. На что готов Зеленский, чтобы сохранить страну?
«Они зайдут в наш дом и убьют»
Азербайджанцы возвращаются в Карабах. Смогут ли они ужиться с армянами, победив взаимную ненависть?
Гори все огнем
Сожженные дома, разрытые могилы, убитый скот — что оставляют в Карабахе армянские беженцы
Все материалы
Экономика
Названы самые угоняемые в России автомобили
Завозить мигрантов в Россию предложили по-новому
«Помню, угрожали ножом, забивали мне стрелки»
Как Россия 20 лет развивала интернет и оставила позади большинство стран Европы
На онлайн-конференции MBM Digital Marketing Day бизнес подготовят к 2021 году
Михаил МишустинРегулирование не в ущерб рынку
О механизме правительственного противодействия росту цен
Глава банка «Открытие» раскритиковал повышение налогов
Системная оценка
Стоимость нефинансовых активов Сбера выросла в 4,5 раза
Все материалы
Силовые структуры
Мать запертой на полгода в шкафу девочки отпустили домой
«Тюрьма — это самый дорогой отель»
Бывший аферист — о том, как украсть в России миллионы и хорошо устроиться в СИЗО с сигарным клубом
Российский подполковник выстрелил в лося и попал в охотника
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
В петербургском ТЦ нашли взрывное устройство в пачке из-под сока
Место происшествияТеррорист-смертник подорвал себя у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии
В результате взрыва пострадали шесть сотрудников
Атака смертника у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии попала на видео
Все материалы
Наука и техника
Рабочий фронт Третьего рейха
Как нацисты заставляли молодых немцев работать и отправляли их на смерть
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
«Челси» пропустил на 95-й минуте и проиграл матч АПЛ
«От него требовали победы любой ценой»
Советский атлет обманул весь мир, чтобы победить. Как он стал главным мошенником в истории спорта?
Квят обратился к болельщикам
Матч «Зенит» — «Спартак»
Партнерский материал
«Зенит» — «Спартак»: выигрывают одни и те же ставки. Какие?
Как получить две тысячи процентов прибыли на матче команд в РПЛ? Время раскрыть тайну
Заподозренного в нанесении ножевых ранений экс-игрока «Спартака» отпустили
Хищник в клетке
Магомед Исмаилов одолел Уральского Халка. Но этот соперник оказался опаснее Емельяненко
Боярский дал совет Кокорину
Все материалы
Культура
«Я вам не подруга»
Новые губы, смузи из долларов и совесть силовиков: главная музыка месяца
«Человечество состоит из противных и завистливых»
Путин, искусственный интеллект и мифы о восстании машин: как технологии изменят жизнь людей
Гражданин Манк
Голливуд, нацисты и главный фильм в истории кино: какой получилась новая лента Финчера
«Демонические советские злодеи»
 
Все материалы
Интернет и СМИ
Журналист провалил интервью с певицей из-за шутки про постель
«Пришло время все разрушить»
У Цукерберга отбирают WhatsApp и Instagram. Почему власти США вдруг объявили его врагом демократии?
На темной стороне
Рабство, пытки и смерть в прямом эфире — будни российских стримеров. Почему это смотрят миллионы?
Заменившая погибшего ведущего НТВ рассказала о попадании на телевидение
«Это не тот интернет, который мы хотели»
Интернет во всем мире захватили IT-корпорации. Почему это опасно?
Звезда телешоу рассказал о трагической смерти отца и брата
«Они зарабатывают на моей травме»
Крупнейший в мире порносайт обвинили в заработке на насилии и педофилии. Как это изменит мир порно?
Все материалы
Ценности
«Мы ехали двое суток, я плакала всю дорогу»
Синяки, 20-килограммовое платье и новая мать: как выдают замуж осетинских девушек
Майли СайрусГрязный шик
Почему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду
Эммануэль Макрон и Брижит Макрон«Как бы вы меня ни избегали, я на вас женюсь»
Жена приучила Макрона к роскоши. Он скупает элитную недвижимость и мастерски уходит от налогов
Кит Флинт«Удовольствие от боли — порочно»
Защита от нечисти, БДСМ и проверка на прочность: зачем люди веками прокалывают разные части тела
Все материалы
Путешествия
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Сад земных наслаждений
Голые женщины, высохшие озера и охота хищников: как люди видят мир с высоты птичьего полета
Все материалы
Из жизни
Учительница потеряла работу и разбогатела на продаже эротических фото
Невеста уличила жениха в неверности и похудела на 42 килограмма
Похищенная при рождении дочь вернулась к родителям спустя 25 лет
«Я чувствовал себя особенным»
Шизофреник 14 лет притворялся красавцем и гением, чтобы стать отцом 36 детей. Почему все ему верили?
Школьница забыла в шкафу набитый деньгами рюкзак и обнаружила его 20 лет спустя
«Стереотипы о России — как и везде: водка, деревня и снег»
История сибирячки о жизни в Бельгии
Все материалы
Kia обновила комплектации российского кроссовера Seltos и повысила цены
Российский дизайнер выбрал главные машины девяностых — и нарисовал их
Субъективная оценка дизайна за десятилетие: один год — один эскиз
В России появился стильный китайский лифтбек JAC J7 за 900 тысяч рублей
Они приближали будущее: обтекаемые довоенные автомобили
Выдающаяся техника, которая приручила воздушные потоки еще в ранние годы автомобилестроения
Lynk & Co Zero получит батарею с ресурсом два миллиона километров
Видео: кладбище огромных советских спецавтомобилей
Огромное поле машин-монстров из СССР. Для чего создали эту технику?
В России появится новый автомобильный знак
Все материалы
Дом
Морг в российском городе переделают в гостиницу
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Названы самые дорогие города для жизни за границей
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Россияне пожаловались на установившего прошлогоднюю новогоднюю елку депутата
Продавцы квартир в Москве начали проводить кастинги среди покупателей
Крымский вал
На любимом курорте россиян — дефицит жилья. Где в Крыму остались дешевые квартиры и как их купить?
Все материалы
Нацпроекты
Тепловой удар
Глобальное потепление остается мировой угрозой. Как с ней справляется Россия?
«Молодые и здоровые могут за три дня оказаться в реанимации»
Врач из «красной зоны» — об опасных симптомах и непредсказуемости коронавируса
«Люди бычки на пол кидают — они не будут заморачиваться»
Россияне не желают сортировать мусор. Как их заставить?
«Вот оно, счастье»
Стерхи, подвесные мосты и реликтовые леса: чем удивят россиян новые национальные парки?
Все материалы