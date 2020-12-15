«Манчестер Сити» на своем поле потерял очки в матче с новичком АПЛ

«Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Вест Бромвичем» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 15 декабря, и завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Илкай Гюндоган. Кроме того, автоголом отметился защитник «горожан» Рубен Диаш.

«Манчестер Сити» набрал 20 очков и находится на шестом месте в турнирной таблице. Новичок АПЛ «Вест Бромвич» имеет в активе семь очков и занимает 19-ю позицию.

В следующем туре «Манчестер Сити» 19 декабря на выезде сыграет с «Саутгемптоном». «Вест Бромвич» днем позже на своем поле примет «Астон Виллу».