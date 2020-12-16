В российском магазине начали защищать масло от кражи

Пачки сливочного масла начали защищать от кражи в одном из российских магазинов. Видео опубликовано в Telegram-канале издания Ura.ru.

На кадрах видно, как посетитель магазина берет в руки пачку масла, упакованную в специальную пластиковую коробку против кражи. На полке в таком же виде стоят еще несколько пачек товара. «Торговые сети во время кризиса уже не доверяют обедневшим покупателям», — констатировало издание.

Ранее директор московского магазина переоделся и ограбил собственный магазин. На кадрах видно, как неизвестный в капюшоне заходит в служебное помещение магазина, открывает сейф, неспешно забирает его содержимое и уходит.