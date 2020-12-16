Волонтеры движения #МыВместе поздравят россиян с Новым годом

Участники волонтерского движения #МыВместе совместно с представителями НКО, бизнеса и органов власти поздравят россиян с Новым годом в рамках специальной праздничной акции «Новый год в каждый дом». Присоединиться к акции смогут все желающие добровольцы, условия приводятся на сайте новыйгод.мывместе2020.рф.

В рамках акции активисты подготовят и вручат подарки воспитанниками детских домов и интернатов, а также детям, проходящим лечение в больнице, и детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, подарки получат дети из семей врачей, которые работают в период пандемии. Поздравлять юных россиян будут волонтеры Деды Морозы. Закупить подарки планируется ща счет средств фонда, сформированного из пожертвований активистов и партнеров акции в российских регионах.

Акция продлится до 31 декабря. Она также включает в себя ряд специальных форматов поздравлений: «Елка желаний», челлендж #Спасибо2020, проект «#ЕлкиАрт. Праздник в каждом дворе», Новогодние каникулы с «Большой переменой», «Тайный Дед Мороз», акция Общероссийского народного фронта «Корзины радости» и многие другие. Подчеркивается, что все мероприятия в ее рамках будут проходить с соблюдением эпидемиологических требований в каждом конкретном регионе.

#МыВместе — общероссийская акция взаимопомощи, объединяющая коммерческие компании, общественные организации и активных граждан в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Акция была запущена 21 марта 2020 года одновременно с началом периода самоизоляции. Заявки от пожилых и маломобильных граждан поступают в волонтерские штабы, открытые во всех 85 регионах России. 181 тысяча человек со всей страны зарегистрировались через сайт для работы в волонтерских штабах. Всего за время акции помощь получили 4 437 474 человека.