В Нижнем Новгороде объявили о перевыполнении нацпроекта «Экология»

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев объявил о перевыполнении плана реализации нацпроекта «Экология» на 2020 год. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

В городской думе 16 декабря прошло собрание, на котором рассматривались итоги реализации нацпроектов. Отмечается, что в городе ведутся работы на водопроводных станциях «Малиновая гряда» и «Слудинская», их планируется завершить в 2021 году.

Как пишет ТАСС, в 2021 году в Нижнем Новгороде начнутся работы по ликвидации Шуваловской свалки, одного из самых крупных объектов накопленного экологического ущерба в городе. Ее рекультивация также будет проводиться в рамках нацпроекта.

Национальный проект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Ряд его задач продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью «Комфортная и безопасная среда для жизни». В него также входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий».