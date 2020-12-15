В Костромской области расчистят два озера

В Костромской области в рамках реализации национального проекта «Экология» будут расчищены озера Святое и Галичское. Об этом сообщает портал «СМИ44».

Отмечается, что в 2021 году власти региона начнут разработку проектной документации, а сами работы по очистке озер запланированы на 2023-й и 2024 год.

Заявка на финансирование проекта направлена правительством области в Росводресурсы.

4 декабря сообщалось, что на оздоровление Волги в 2020 году в рамках нацпроекта «Экология» было направлено 3,2 миллиарда рублей.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Ряд его задач продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью «Комфортная и безопасная среда для жизни». В него также входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий».