Хабаровский край попросил власти помочь с ликвидацией токсичных отходов в прудах

Власти Хабаровского края обратились в Министерство природных ресурсов и экологии России с просьбой включить в национальный проект «Экология» очистку прудов-накопителей опасных отходов под столицей региона. Об этом сообщает портал dvhab.ru.

Отмечается, что Хабаровский нефтеперерабатывающий завод с 1965-го по 1985 год складировал кислые гудроны, которые относятся к отходам второго класса опасности, в прудах-накопителях. Предприятие позже было приватизировано, а отстойники, расположенные в четырех километрах от села Заозерное, остались бесхозными.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Ряд его задач продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью «Комфортная и безопасная среда для жизни». В него также входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий».

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