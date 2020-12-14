В Тюменской области создадут заповедник для охраны редких видов птиц

В Тюменской области в рамках национального проекта «Экология» создадут заповедник для охраны редких водоплавающих и околоводных птиц, занесенных в Красную книгу. Об этом пишет ТАСС.

Речь идет о таких видах, как лебедь-шипун, турпан, стерх, краснозобая казарка, розовый и кудрявый пеликаны.

Заповедник планируют создать в 2021 году в Армизонском районе. В настоящее время в регионе ведутся определение границ будущего заповедника и исследования его биологической составляющей. По итогам работ власти подготовят предложения по установлению режима особой охраны территории.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Ряд его задач продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью «Комфортная и безопасная среда для жизни». В него также входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий».