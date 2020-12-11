Во Владимире завершили рекультивацию свалки

Во Владимире завершилась рекультивация свалки в микрорайоне Оргтруд в рамках направления «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Об этом пишет «Российская газета».

Отмечается, что площадь, занимаемая мусором, уменьшилась в два раза. На работы было выделено 58 миллионов рублей.

Помимо этого, в области была проведена рекультивация Петушинской городской свалки. Временно исполняющий обязанности замгубернатора региона Роман Годунин заявил, что работы «выполнены на достаточно высоком уровне, в срок». Также в области рекультивируется свалка, расположенная в Селивановском районе. Всего на работы с местами скопления мусора в 2020 году регион направил 143,4 миллиона рублей, из них 127,6 миллиона рублей — из средств федерального бюджета.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Ряд его задач продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью «Комфортная и безопасная среда для жизни». В него также входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий».

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