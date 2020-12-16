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Новый год отменили в Северной Македонии

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Фото: Boris Grdanoski / AP

Правительство Северной Македонии решило отменить торжества в честь Нового года. Об этом пишет издание «Новый день».

С 18 декабря по 20 января в стране будут отменены все массовые мероприятия на открытых площадках и в закрытых помещениях, гражданам запретят собираться группами более четырех человек. Помимо этого, правительство рекомендует не покидать дома после 18 часов.

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев призвал население проявить терпение и дождаться вакцины против коронавируса. Министр здравоохранения Венко Филипче уточнил, что она будет бесплатной для всех граждан.

Германия с 16 декабря вводит строжайший карантин за всю историю страны из-за пандемии коронавируса нового типа SARS-CoV-2. Президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер призвал немцев не видеться с родственниками лично во время празднования рождества. Он считает, что передать подарки и провести время вместе можно и позже, а сейчас необходимо справиться с эпидемией.

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