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Первая страна в Европе ослабила введенные из-за коронавируса ограничения

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Фото: David W Cerny / Reuters

Первая страна в Европе — Чехия — ослабила введенные из-за коронавируса ограничения. Об этом сообщает Reuters.

Уровень эпидемиологической угрозы понизили до третьего из пяти. С 3 декабря музеи, художественные галереи, рестораны, кафе, магазины и предприятия коммерческих услуг возобновят работу. Власти также разрешили проводить общественные мероприятия с участием до 50 граждан на улицах и до 10 человек в помещениях.

С четверга также отменят запрет на передвижение, который действовал с 23:00 до 05:00. Предполагается, что власти решили ослабить ограничения не только из-за улучшения эпидемиологической ситуации, но и в преддверии Рождества и Нового года. Возможно, гражданам хотели обеспечить комфортную обстановку на предстоящих праздниках.

По последним данным, в Чехии 533 тысячи зараженных коронавирусом. 8,5 тысячи человек погибли от осложнений.

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