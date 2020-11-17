Любовь китайцев к роскоши назвали спасением Европы

Bloomberg назвал любовь китайцев к роскоши спасением европейской экономики. В частности, спрос со стороны страны с самым большим населением в мире поможет оживить автомобильную отрасль Евросоюза и отдельно люксовый сегмент.

Страны Восточной Европы, власти которых прежде беспокоились о чрезмерной зависимости от сборки автомобилей иностранных марок, получили подтверждение того, что это может стать драйвером роста всей национальной экономики.

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В условиях, когда из-за распространения коронавируса в Чехии и Словакии закрываются общественные заведения, автомобильные заводы продолжают работать, выпуская такие модели, как Porsche Cayenne и Jaguar. Большая часть из них экспортируется в Азию и, в частности, в Китай.

В то же время рост продаж в Китае дает надежду на дальнейшее улучшение показателей, что позволит европейской экономике хотя бы частично справиться с негативными последствиями повсеместных ограничений.

Кроме того, Чехии и Словакии играют на руку проблемы в западноевропейских странах. Из-за закрытия заводов в регионе их продукция пользуется повышенным спросом, а новые заказы позволяют компенсировать падение производства из-за постепенного перехода ЕС на электромобили.