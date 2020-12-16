Футболист Павлюченко задолжал за услуги ЖКХ и попал под суд

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко задолжал за услуги ЖКХ 37 тысяч рублей и попал под суд. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Речь идет о московской квартире Павлюченко на Колодезной улице. ГБУ «Жилищник» по району Сокольники пришлось обращаться в суд, чтобы вернуть сумму. В результате деньги были получены коммунальщиками.

Ранее игрок футбольных клубов «Реал Мадрид» и «Тоттенхэм Хотспур» Гарет Бейл решил отремонтировать свой дом и добавить к нему еще один этаж. Бейл намерен расширить пространство, чтобы не ударяться головой о перекрытия из-за высокого роста.

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