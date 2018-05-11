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Роман Павлюченко презентовал в Москве новые бутсы

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В Москве 10 мая состоялась презентация футбольной коллекции бренда New Balance, в которой участвовал бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко. Представленная коллекция Otruska Pack включает в себя футбольные бутсы Tekela и Furon 4.0, а также кроссовки для повседневной жизни 574 Sport и модель Fresh Foam Cruz Sport. Об этом сообщили «Ленте.ру» организаторы мероприятия.

Рассказывая о создании новых моделей бутс руководитель группы по производству футбольной коллекции New Balance Роб Шелдон отметил: «Дизайнеры всегда ищут вдохновение, в 2018 году его дает ЧМ». «Мы искали вдохновение в России и русским духом. Мода, архитектура, музыка — они стали начальными точками разработки коллекции. Бутсы помогают игрокам достигать цели, отражают их индивидуальность и стиль характера. Игроки должны быть полностью уверены в себе на поле, поэтому мы всегда слушаем их в процессе разработки. Эти бутсы уникальны для нападающих. Материалы обуви обеспечивают максимальный комфорт», — подчеркнул Шелдон.

Новые бутсы удостоились также высокой оценки со стороны Романа Павлюченко, который нашел в их дизайне сходство с цветами московского «Спартака», за который нападающий выступал с 2003 по 2008 годы. «Бутсы надо любить — только тогда они будут забивать. Любить больше, чем жену. Я вообще в первых бутсах своих даже спал», — поделился воспоминаниями Павлюченко.

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