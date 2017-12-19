Продолжился исход футболистов из московского «Арарата»

Полузащитник Алексей Ребко и нападающий Игорь Лебеденко покинули клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Арарат». Об этом сообщается на странице московской команды «ВКонтакте».

«Руководство футбольного клуба "Арарат" благодарит опытных мастеров за их роль и неоценимый вклад в развитие команды, достижение великолепных спортивных результатов и опыт, переданный молодым футболистам», — говорится в заявлении пресс-службы. Игроки расторгли контракты с клубом по обоюдному согласию.

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В текущем сезоне Лебеденко провел в первенстве ПФЛ 17 матчей, в которых забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. На счету Ребко два гола и три голевых паса в 13 встречах чемпионата.

В ноябре клуб покинули бывшие игроки сборной России Марат Измайлов и Роман Павлюченко.

«Арарат» основан в 2017 году. После 17 игр в сезоне 2017/2018 команда заняла первое место в зоне «Центр», одержав 14 побед.

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