Породивший мем «вандефульно» тренер уволился из «Арарата»

Александр Григорян покинул пост главного тренера московского «Арарата». Об этом сообщается на странице клуба во «ВКонтакте».

«Я решил двигаться дальше. Я ухожу с чистой совестью, хорошим результатом, работа в "Арарате" была яркой и прекрасной историей», — заявил Григорян. Тренер выразил благодарность футболистам, руководству клуба и болельщикам, которые «горячо поддерживали» «Арарат» в каждом матче.

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Специалист рассказал, что по изначальной договоренности он должен был помочь клубу добиться результата в первом круге чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). «Я со своей задачей справился на 100 процентов. Это можно судить по турнирной таблице, где "Арарат" уверенно лидирует с 12-очковым отрывом от ближайших преследователей», — отметил тренер.

12 августа Григорян покинул пост наставника «Анжи» и через четыре дня возглавил «Арарат». После 14 матчей клуб лидирует в зоне «Центр» ПФЛ, имея в активе 38 очков. Команда на 12 очков опережает липецкий «Металлург», занимающий второе место.

Григорян известен экстравагантными высказываниями, благодаря которым стал популярен в сети. В сентябре он заявил о закрытии «Арарата», однако руководство клуба объяснило эту информацию шуткой тренера. В мае, будучи наставником «Анжи», Григорян дал странное интервью перед матчем 26-го тура российской футбольной премьер-лиги с «Краснодаром», произнеся слово «вандефульно», а после череды поражений махачкалинцев подал в отставку в прямом эфире.