В «Роскосмосе» предложили запускать спутники из пушки

Российские специалисты предложили построить «космическую пушку» для запуска спутников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, опубликованное экспертами головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш.

Ученые считают, что с учетом современного уровня научно-технического прогресса идею, которую впервые описал Жюль Верн в романе «Из пушки на Луну» в 1865 году, теперь можно воплотить в жизнь. Так, специалисты намерены запускать малые спутники снарядами-носителями из электромагнитных пушек. Среди предлагаемых исследователями вариантов перечислены линейный рельсотрон и кольцевой ускоритель массы.

Эксперты отмечают, что плюсом «космической пушки» является низкая стоимость выведения и высокая оперативность запуска спутников. Однако они также подчеркивают, что при запуске спутники будут подвергаться запредельным перегрузкам.

Ранее сообщалось, что Россия потратит 1,5 миллиарда рублей в 2020-2021 годах на разработку технического проекта сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей», предназначенной для полетов к Луне.