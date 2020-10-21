Россия потратит на проект ракеты для полетов к Луне 1,5 миллиарда рублей

Россия потратит 1,5 миллиарда рублей в 2020-2021 годах на разработку технического проекта сверхтяжелой ракеты-носителя Енисей, предназначенной для полетов к Луне. Соответствующие материалы размещены на сайте госзакупок, передает РИА Новости.

Как сообщали ранее источники в ракетно-космической отрасли, «Роскосмос» проектирует сверхтяжелую ракету «Енисей» и ее более грузоподъемную версию «Дон». Первая способна доставить на низкую околоземную орбиту полезный груз массой не менее 100 тонн, к Луне — 27 тонн. «Дон» сможет доставить 140 тонн и 33 тонны груза соответственно.

Вице-премьер России Юрий Борисов заявлял, что программа создания ракеты варьируется в диапазоне от одного до 1,7 триллиона рублей. Столько будет стоить первая ракета, стоимость последующих не называлась.

Ранее в октябре гендиректор «Роскомоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что создание российского сверхтяжелого носителя «Енисей» обойдется дорого, «под триллион рублей».

В августе 2019 года менеджер заявил, что «Енисей» будет в четыре раза дешевле своего американского конкурента, а с первым пуском отправит на полярную окололунную орбиту искусственный спутник.

В настоящее время только США располагают готовой сверхтяжелой ракетой (носитель Falcon Heavy компании SpaceX). Вторая ракета такого же класса (носитель SLS компании Boeing) должна полететь в 2021 году.