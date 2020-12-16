Помпео ушел на карантин

Госсекретарь США Майк Помпео ушел на изоляцию после контакта с человеком, заболевшим COVID-19. Об этом заявил представитель Госдепа, передает CNN.

«Госсекретарь Помпео был идентифицирован как лицо, вступившее в контакт с человеком, который сдал положительный тест на коронавирус», — сказал пресс-секретарь Госдепа. Сам дипломат сдал отрицательный тест, но останется на карантине согласно предписаниям Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Госдеп отказался раскрывать личность зараженного человека из соображений конфиденциальности. О том, где и когда Помпео мог вступить в контакт с заболевшим COVID-19, не сообщается.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что его адвокат Руди Джулиани заразился коронавирусом. А в октябре сам американский лидер вместе с супругой Меланией переболел COVID-19. На 16 декабря число заразившихся коронавирусом составляет 16,7 миллионов в США. С начала пандемии от болезни в стране умерло более 300 000 человек.

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