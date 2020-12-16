S7 разрешила летать с питомцем на соседнем кресле при одном условии

Российская авиакомпания S7 разрешила пассажирам осуществлять перевозку питомцев в салоне самолета на соседнем кресле при одном условии. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Уточняется, что такой перелет необходимо планировать заранее и оформлять авиабилет сразу на два места — на себя и животное. При этом размещаться с животным можно только в экономическом классе, на месте у окна рядом с хозяином.

Кроме того, в течение всего путешествия собака, кошка или птица должны оставаться внутри жесткого контейнера, габариты которого по длине, ширине и высоте не превышают 55, 40 и 40 сантиметров соответственно. Вдобавок переноска будет закрепляться в кресле специальными ремнями безопасности.

«Новая услуга позволяет брать в салон более крупных животных. Например, бигли, кокер-спаниели, джек-расселы и упитанные котики теперь смогут чаще летать вместе со своими хозяевами», — заметила директор департамента пассажирского опыта S7 Group Светлана Кулюкина.

Отмечается, что перевозка питомцев в салоне под впереди стоящим креслом остается альтернативным вариантом путешествию на отдельном месте.

3 сентября сообщалось, что сотрудники аэропорта в Чикаго заморили пса голодом, оставив его без еды и воды на трое суток, в результате чего собака погибла в мучениях. Так, по информации издания, несколько овчарок, прибывших из Иордании в аэропорт О'Хара, не могли пройти таможенный контроль на границе из-за отсутствия необходимых прививок.