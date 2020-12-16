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Мощный взрыв грузовика на российской трассе сняли на видео

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На трассе в районе села Алмало в Дагестане произошел мощный взрыв грузовика после аварии. Случившееся попало на видео, его опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах видно перевернутый и смятый грузовик, объятый огнем, вокруг которого стоят очевидцы и снимают происходящее на телефоны. Один из них подходит к автомобилю на расстояние приблизительно в 10 метров — в этот момент происходит взрыв, мужчина падает. В каком состоянии он сейчас, неизвестно.

По данным издания, ДТП произошло из-за того, что в грузовик врезался легковой автомобиль, выехавший на встречную полосу. После этого «Газель» загорелась.

Ранее в Крыму водитель микроавтобуса заблокировал двери изнутри и поджег горючую жидкость. В салоне была только жена водителя, которой удалось выбраться. Женщина получила серьезные ожоги.

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