Тело Марадоны сохранят для установления фактов отцовства в будущем

Тело бывшего футболиста сборной Аргентины и тренера Диего Марадоны сохранят на тот случай, если образцы его ДНК понадобятся для установления фактов отцовства в будущем. Об этом сообщает Reuters.

Суд Аргентины постановил сохранить останки Марадоны. Решение было принято несмотря на то, что, по словам адвоката игрока, образцы ДНК уже были взяты. Тело аргентинца кремировано не будет.

Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной смерти 60-летнего аргентинца стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью.

Официально Марадона — отец пятерых детей. Сейчас несколько непризнанных наследников аргентинца пытаются доказать свое родство с ним.

Диего Марадона известен выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины футболист стал чемпионом мира в 1986 году. Он считается одним из величайших игроков в истории футбола.