Открытый доступ в подмосковные пещеры объяснили

Открытый доступ в подмосковные пещеры Сьяны объясняется тем, что уничтожить их обычным способом — подрывом — нельзя, так как над пещерами находится целая деревня. Об этом в беседе с телеканалом «360» рассказал глава городского округа Домодедово Александр Двойных, его слова приводит Telegram-канал издания.

«Эти пещеры находятся здесь давно. И самое главное, что традиционным способом, то есть подрывными работами, их невозможно ликвидировать. Так как на данных пустотах находится целая деревня», — отметил он, добавив, что теперь там проведут обследование, установят камеры и будут вести мониторинг.

Двойных подчеркнул, что люди постоянно откапывают новые входы в пещеры и проводят там экскурсии, даже не имея опыта прохода по Сьянам. Тем временем губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил местной администрации и МЧС заблокировать доступ в пещеры.

17 декабря вечером тало известно о пропаже группы туристов из десяти человек, восемь из которых — дети. Ожидалось, что туристы выйдут на связь около 19:00, однако этого не произошло. На поверхность группа выбралась сама около 9 часов вечера.

Сьяны — система искусственных пещер-каменоломен, самая крупная в Московской области и пятая по величине в России. Общая протяженность ее ходов составляет 19 километров.