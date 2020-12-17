Россиянам назвали правила безопасного использования защитных масок

При неправильном применении одноразовые и многоразовые маски могут стать «биологической угрозой» для человека. Правила безопасного использования защитных изделий назвала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова, передает «Комсомольская правда».

Павлова объяснила, что иногда люди снимают одноразовую маску, кладут ее в карман. а затем снова пользуются. За это время на маске могут образоваться разные бактерии. Кроме того, такая маска может натирать, и если почесать лицо и повредить кожу, для вредной микрофлоры появится еще один проход в организм. Чтобы избежать этого, стоит обрабатывать маску дезинфицирующим средством при повторном использовании.

Чтобы не создавать парниковый эффект от дыхания под маской, стоит надевать ее резинки на уши перекрещенными — тогда появятся кармашки для вентиляции, что также защитит кожу от повреждений, так как лицо не начнет сразу мерзнуть. Этот способ также поможет избежать создания благоприятной для бактерий среды.

Тканевую многоразовую маску можно продезинфицировать в микроволновке, если на ней нет металлических элементов. Такие маски надо стирать в день использования при температуре не ниже 60 градусов, после чего проглаживать утюгом. Кроме того, тканевые изделия надо надевать чистыми каждый день.

Лучше всего взять с собой несколько тканевых масок, чтобы менять по мере увлажнения. Использованное изделие вне дома надо хранить в завязанном пакете, предварительно обработав маску антисептиком, а дома сразу же постирать. Шарф на носу и на рту создаст защиту, как и тканевая маска, но и его нужно регулярно стирать.