Россиянам дали советы по профилактике коронавируса на катке

Во время катания на коньках в период пандемии коронавируса необходимо соблюдать социальную дистанцию, носить маски и выбирать такой день для посещения катка, когда температура воздуха не ниже минус 15 градусов. Такие советы по профилактике заражения дал мастер спорта России по конькобежному спорту, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов в интервью радио Sputnik.

По его словам, необходимо избегать переохлаждения дыхательных путей, которое снижает способность организма защищаться от патогенов. «Я для катания на коньках выбирал бы погоду не холоднее минус 15 градусов. При более низкой температуре есть риск, что из-за холодного воздуха при интенсивном катании может быть переохлаждение», — пояснил специалист.

В закрытых помещениях он призвал соблюдать социальную дистанцию. Однако наибольший риск заражения сосредоточен не на самом катке, а в раздевалке и пункте получения коньков. Ачкасов посоветовал выбирать такое время для катания, когда в закрытых помещениях при катке нет большего количества людей.

«На крытых катках маски обязательны и в раздевалках, и на льду. А на уличном катке все зависит от плотности. Если два человека на площадке, то можно без маски. Если много народа, то я бы надел маску и на улице», — заключил эксперт.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов назвал каток самым безопасным местом во время пандемии. Во время катания люди так или иначе соблюдают социальную дистанцию, а также передвигаются с огромной скоростью.