Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова не узнали на открытии катка в Москве и отказались пропускать. Об этом сообщают корреспонденты Peopletalk.

Журналисты стали свидетелями инцидента с пресс-секретарем и сотрудницей ГУМ-катка.

У входа на каток сотрудница спросила Пескова, есть ли он в списках. «А я что должен быть в списках? Я — Песков», — ответил пресс-секретарь. В ответ девушка попросила его позвонить организаторам и отправилась к другим гостям.

Тогда пресс-секретарю пришлось сделать звонок, после чего его пропустили на мероприятие. Оказалось, что работница не узнала Пескова, а в список приглашенных его не вносили.

Ранее Песков выразил надежду на то, что 2021 год «будет не таким, как 2020-й». «Еще долго до Нового года. Но, наверное, хочется пожелать, чтобы следующий год был другим. Не таким, как 2020-й», — отметил он.