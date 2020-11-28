Песков рассказал о надеждах на 2021 год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что 2021 год «будет не таким, как 2020-й». Его слова приводит ТАСС.

«Еще долго до Нового года. Но, наверное, хочется пожелать, чтобы следующий год был другим. Не таким, как 2020-й», — отметил он.

Представитель Кремля также призвал жителей России быть осторожными во время пандемии коронавируса, заботиться о себе и близких, но не забывать радоваться жизни.

Ранее Песков анонсировал начало массовой вакцинации в России. По его словам, вакцинация начнется до Нового года и будет проходить поэтапно с учетом географических особенностей страны.