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04:30, 1 июля 2026Ценности

Известный 58-летний комик в трусах снялся для бренда Ким Кардашьян

Известный комик Уилл Феррелл в откровенном виде снялся для бренда Skims Ким Кардашьян
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @skims

Известный американский комик и актер Уилл Феррелл в откровенном виде снялся для бренда нижнего белья, купальников и домашней одежды Skims телезвезды Ким Кардашьян. Пост появился на странице марки в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

58-летний артист предстал перед камерой в образе сыгранного им в комедийном сериале «Ястреб» вымышленного персонажа — гольфиста Лонни Хокинса. Он позировал в майке, заправленной в трусы-брифы, длинных носках и солнцезащитном козырьке. Также Феррелл дополнил образ ожерельем.

Пользователи сети восхитились съемкой в комментариях. «Впервые хочу купить Skims», «Лучшая и самая реалистичная модель бренда», «Это лучшая ваша реклама за всю историю!», «Вот как нужно продавать!» — заявили юзеры.

Ранее в июне 70-летний юморист Ефим Шифрин в откровенной майке похвастался фигурой в спортзале.

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