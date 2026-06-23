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19:11, 23 июня 2026Ценности

70-летний Ефим Шифрин в откровенной майке похвастался фигурой в спортзале

70-летний юморист Ефим Шифрин в откровенной майке похвастался фигурой в спортзале
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @ser_kusakin_ver.2.0

Советский и российский актер и юморист Ефим Шифрин в откровенном образе похвастался фигурой в спортзале. Ролик он опубликовал в своем Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

70-летний артист предстал перед камерой, лежа на тренажере и держа руками на груди гантелю весом 20 килограммов. При этом был одет в розовую майку, подчеркивающую его бицепсы, черных штанах с принтом и кроссовках. На руках звезды были спортивные перчатки без пальцев.

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7 мая 2019

В июле 2025 года Ефим Шифрин восхитил поклонников фото в трусах. Артист снялся в полный рост на лодке, демонстрируя мускулистую фигуру.

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