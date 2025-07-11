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11:18, 11 июля 2025Ценности

69-летний Ефим Шифрин восхитил поклонников фото в трусах

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @koteljnik

Советский и российский актер и юморист Ефим Шифрин восхитил поклонников откровенным фото. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

69-летний артист снялся в полный рост на лодке. Он позировал в одних трусах, демонстрируя мускулистую фигуру. Также комик надел солнцезащитные очки с черными линзами. В свою очередь, подробности своего отдыха он не раскрыл.

Пользователи сети оценили кадр в комментариях. «Вот это форма, класс!», «Прошу прощения, читать не смогла — загляделась на фигуру», «Обалденно выглядит», «Машина», «Ваша внутренняя красота совпадает с внешней», — заявили юзеры.

Ранее в июле внешность 71-летнего актера Джона Траволты на встрече актеров удивила фанатов.

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