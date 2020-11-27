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Песков объяснил присутствие Путина без маски на публичном мероприятии

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства Владимир Путин присутствовал без маски на публичном мероприятии в Нижегородской области. По словам представителя Кремля, для обеспечения эпидемиологической безопасности российского лидера были приняты все необходимые меры, сообщает ТАСС.

В то же время Песков не уточнил, о каких именно мерах идет речь. Отвечая на вопрос о важности личного примера Путина для граждан страны по соблюдению противоэпидемических мер при распространении коронавируса, Песков согласился, что «безусловно, пример — это важно». При этом пресс-секретарь главы государства добавил, что эпидемиологическая безопасность обеспечивается также для людей, которые встречаются с президентом.

«Это не просто такое массовое бесконтрольное общение», — заключил он.

26 ноября Путин прибыл в Нижегородскую область. В планах у главы государства было посещение в Сарове Российского федерального ядерного центра и встреча с губернатором региона.

В России впервые выявили более 27 тысяч новых случаев коронавируса за сутки — 27 543 в 85 регионах. Больше всего заражений зафиксировано в Москве (7918), Санкт-Петербурге (3687) и Московской области (1058). Меньше всего — в Чукотском (8) и Ненецком (4) автономных округах.

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