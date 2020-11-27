Мэр российского города объяснил создание катка в форме пениса

При создании ставшего предметом шуток катка в форме пениса власти Новосибирска руководствовались прежде всего удобством и возможностью максимально эффективно использовать имеющиеся площади, объяснил мэр города Анатолий Локоть. Его слова приводит РИА Новости в пятницу, 27 ноября.

По его словам, такая форма позволяет не создавать скученности, что в условиях пандемии коронавируса особенно важно. Кроме того, благодаря большой площади катка его посетители могут хорошо разогнаться, что позволяет сохранить спортивный элемент, уверен мэр.

Также Локоть подчеркнул, что каток заливается с учетом инфраструктуры сквера. «В летнее время никому ничего не приходит в голову. (...) А как только появляется лед, то начинает разыгрываться у кого-то воображение. Спешу предположить, не совсем здоровое воображение», — отметил градоначальник.

Ранее сообщалось, что власти Новосибирска решили сохранить городской каток в форме пениса, ставший предметом шуток местных жителей в прошлом году. Макет катка показала вице-мэр города Анна Терешкова на своей странице в Facebook.

Впервые каток в форме пениса залили в Новосибирске в 2019 году. Такие ассоциации возникли у местных жителей, которые увидели фотографии катка c квадрокоптера. Власти заявили, что не будут переделывать каток, поскольку «настоящее искусство должно возбуждать!».