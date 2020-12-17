Россиян захотели оставить без пластиковых банковских карт

Крупнейшие российские банки рассказали о намерении активно переводить своих клиентов на цифровые карты, пишет РБК.

О намерении оставить россиян без пластиковых карт уже заявили Сбербанк и ВТБ. Ожидается, что через 2-3 года доля клиентов с цифровыми картами вместо пластиковых достигнет 40-50 процентов.

Переход будет осуществляться постепенно: со следующего года у клиентов появится возможность оформлять цифровые карты дополнительно к пластиковым. Для этого смартфон должен будет поддерживать технологию NFC, позволяющую совершать бесконтактные платежи. Во второй половине 2021-го такая опция будет доступна при перевыпуске карт.

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На данный момент на цифровые карты приходится около 10 процентов от всего портфеля Сбербанка и примерно пять процентов от портфеля ВТБ. При этом спрос на цифровые карты со стороны клиентов постоянно растет.

Представители других банков, опрошенных изданием, также отметили, что собираются наращивать выпуск цифровых карт, поскольку они особенно востребованы населением во время пандемии коронавируса. Однако полностью отказываться от выпуска пластиковых карт кредитные организации не намерены, поскольку они по-прежнему популярны и более привычны для людей.

По данным Центробанка, во втором полугодии 2020-го в России было выпущено 284,8 миллиона банковских карт. 145,6 миллионов из них приходится на Сбербанк.