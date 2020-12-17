Путин рассказал о флюидах с Си Цзиньпином

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции оценил отношения с лидерами других стран, в частности, с главой Китая Си Цзиньпином. Трансляция мероприятия доступна на YouTube-канале «России 24».

Отвечая на вопрос журналиста об отношениях с руководителями других стран, Путин отметил, что приятных и неприятных партнеров нет: все люди нацелены на решение задач перед их странами разными методами. По словам российского лидера, он и сам работает для достижения максимального результата для своей страны.

При этом Путин уточнил, что его связывают дружественные и доверительные отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. Кроме того, он рассказал о флюидах с китайским коллегой.

В то же время с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, по признанию Путина, часто расходятся взгляды. Однако глава государства назвал его человеком слова и мужчиной, который «хвостом не виляет».