Пропавшая девять лет назад рыбацкая лодка обошла океан и вернулась обратно

На японском острове Хатидзёдзима нашли рыбацкую лодку, которая пропала в 2011 году после разрушительного цунами. За это время она обошла Тихий океан и побывала у берегов США, пишет издание The Guardian.

Перед исчезновением лодка длиной 5,5 метра находилась в японском городе Кесеннума, префектура Мияги. Расстояние от Хатидзёдзимы до Кесеннумы составляет около 650 километров, однако специалисты не исключают, что потерянная лодка проделала куда более длинный путь. Об этом свидетельствуют покрывающие ее кораллы.

По версии местного эксперта, цитируемого газетой «Майнити симбун», лодка пересекла Тихий океан и достигла западного побережья США, где попала в северное экваториальное течение, которое понесло ее в сторону Юго-Восточной Азии. Там лодку подхватило течение Куросио и вернуло ее обратно к берегам Японии.

11 марта 2011 года у берегов Японии произошло сильнейшее землетрясение, породившее разрушительное цунами. Оно привело к гибели 18 тысяч человек и катастрофе на атомной электростанции «Фукусима-1». Ущерб, нанесенный стихийным бедствием, оценивался в сотни миллиардов долларов.

В 2012 году сообщалось, что на Аляске нашелся футбольный мяч, который был унесен в океан во время цунами, произошедшего в марте 2011 года. Он преодолел по воде более пяти тысяч километров.