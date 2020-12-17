Работы на участке трассы «Урал» оценили

Ростехнадзор выдал строительно-инвестиционному холдингу «Автобан» акт об отсутствии замечаний к строительно-монтажным работам на первом и втором этапах объекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал"» на участке в Будзякском районе республики Башкортостан. Акт был подписан по итогам проверки соответствия построенного объекта требованиям проекта и нормативным документам, передает Advis.ru.

Генподрядчиком возведения нового участка М-5 в Мордовии стала подмосковная компания «Хотьковский автомост». Она выиграла тендер в рамках национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», предложив за свои услуги чуть менее 19 миллиардов рублей.

Одной из главных задач проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.