На строительстве обхода Тольятти начались подготовительные работы

Строители ведут подготовительные работы: закупают и складируют стройматериалы, обустраивают жилые городки и строительные площадки, освобождают территорию под будущее строительство, строят подъездные дороги и готовят причальную инфраструктуру. Строительные работы начнутся после получения положительного заключения Главгосэкспертизы, сообщает Advis.ru.

Строительно-инвестиционный холдинг «Автобан» вошел в состав ХП «Концессионная компания "Обход Тольятти"» в декабре 2019 года. Концессия включена в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и включает проектирование и строительство 98 километров скоростной трассы первой технической категории с мостом протяженностью 3,7 километра через реку Волгу в районе села Климовка. Общий объем инвестиций, по предварительным оценкам, составит 121 миллиард рублей. В том числе, из федерального бюджета планируется привлечь 67 миллиардов. Средства, привлекаемые частным партнёром, составят порядка 54 миллиардов рублей.

Одной из главных задач проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.