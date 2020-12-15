В удаленном поселке на Камчатке закончили первый этап ремонта аэропорта

Первый этап реконструкции взлетно-посадочной полосы завершен в поселке Оссора на Камчатке, куда можно добраться только по воздуху. Ремонта аэродрома жители удаленного поселка полуострова ждали более пяти лет, сообщил министр транспорта и дорожного строительства региона Владимир Каюмов, передает ТАСС.

С 2015 года реконструкцией аэродрома занимались две подрядные организации, но из-за невыполнения принятых обязательств, контракты с ними расторгли. Летом 2020 года к работам приступила компания «Устой-М», с которой заключен на 200 миллионов рублей — эти средства выделят их федерального и краевого бюджетов. Реконструкция взлетно-посадочной полосы позволит возобновит полеты через Оссору самолетами. Поселок Оссора — административный центр Карагинского района. Находится на северо-восточном побережье Камчатки. Население — около двух тысяч человек. Добраться сюда из Петропавловска-Камчатского можно только по воздуху, преодолев около тысячи километров.

Одной из главных задач проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.