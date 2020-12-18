Ущерб от мошеннических звонков из тюрем оценили почти в два миллиарда рублей

За прошедший год ущерб от мошеннических звонков от заключенных и арестантов составил почти два миллиарда рублей. Такую оценку в беседе с РИА Новости дал президент российской секции Международной полицейской ассоциации (МПА) Юрий Жданов.

«Количество мошеннических звонков в 2020 году, которые зарегистрированы в РФ с территорий колоний и следственных изоляторов, подведомственных ФСИН, из общего объема составляют три процента. Однако ущерб от таких звонков составил уже 1,8 миллиарда рублей», — сказал он.

По данным МВД, общая сумма ущерба от звонков мошенников составила 68 миллиардов рублей. При этом от их деятельности пострадали 287 тысяч россиян.

В июле текущего года в СИЗО «Матросская тишина» обнаружили мошеннический кол-центр. По предварительным данным, сидельцы обзванивали клиентов банков и пытались похитить у них денежные средства.