Путин появился в переводе популярной фразы Google Translate

В сервисе Google Translate появился необычный вариант перевода популярного обращения, сообщает РИА Новости. Речь о фразе про президента, в которой «упомянули» российского лидера Владимира Путина.

В агентстве подчеркнули, что если в строку ввести на английском языке «Thank you, Mr President», то сервис переведет это на русский, как «Спасибо, Владимир Владимирович». Верный перевод фразы на русский — «Спасибо, господин президент».

Вариант перевода с Путиным возможен только при сохранении заглавных букв и пунктуации. В остальных случаях фраза будет переведена дословно. Также Google дает выбрать между вариантами «Спасибо, Владимир Владимирович» и «Благодарю Вас, господин президент».

Каждый пользователь может через сервис Google предложить свой вариант перевода с английского на русский и другие языки. Согласно справке компании, если предложенные пользователями варианты получают высокую оценку, то они показываются со специальным значком.

Днем ранее, 17 декабря, прошла 16-я по счету пресс-конференция Путина. Впервые такой формат общения с журналистами был опробован в 2001 году. Президент проводил мероприятие по видеосвязи из резиденции в Ново-Огареве вместе с журналистами кремлевского пула. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выступал модератором из Центра международной торговли в Москве. Дополнительные площадки для журналистов также находились в Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке.