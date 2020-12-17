Путин заявил о необходимости развития отечественных интернет-платформ

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил о необходимости развития отечественных интернет-платформ. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24» на своем YouTube-канале.

Российский лидер подчеркнул, что самодостаточность страны невозможна в условиях, когда она зависит от зарубежных онлайн-площадок, поэтому следует развивать свои платформы.

«Ну где же это возможно? Они кнопку нажали там и все закрыли, и дело с концом. Ну это же происходит, мы видим это своими глазами», — сказал глава государства, отвечая на вопрос о том, как защитить СМИ.

В ходе пресс-конференции Путин также отметил, что отечественная анимация нуждается в дополнительной поддержке со стороны государства. По его словам, такими вопросами нужно заниматься более основательно, поскольку на мультфильмах, созданных российскими студиями, воспитывается целое поколение детей.